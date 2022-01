Ce au pățit doi soți din Sibiu la 5 luni după ce au cumpărat un Mercedes din Spania. Pot rămâne fără mașină

Ora de Sibiu

Doi soți din Sibiu care au cumpărat un Mercedes din Spania, pentru care au plătit o mică avere, pot rămâne acum fără mașină. După câteva luni de la achiziție au aflat că mașina a fost raportată ca fiind furată, deși actele păreau în regulă când au luat-o.

Soții Popa din Tălmaciu au cumpărat un autoturism marca Mercedes E 220 Coupe 2020, în iulie 2021, de la un bărbat din Spania, iar intermediar a fost un român. Au dat la schimb un microbuz, care valora 14.000 de euro și au achitat și o diferență de 24.000 euro, relatează Ora de Sibiu.

Ei spun că totul a decurs normal contractul de vânzare-cumpărare a fost în regulă, iar mașina avea și ITP valabil. Au circulat timp de trei luni cu numere provizorii, iar apoi au depus actele ca să o înmatriculeze. După ce au văzut că după mai bine de o lună nu au primit cartea mașinii, au mers la înmatriculări, să vadă ce se întâmplă. De acolo au fost trimiși la poliție și așa au aflat că mașina a fost raportată ca fiind furată.

„Soțul meu a cumpărat o mașină de la un cetățean român în luna iulie. Mașina cu RAR făcut, înmatriculată, totul în regulă. A fost un intermediar între noi și vânzătorul care locuia în Spania, dar a trecut prin multe registre. Trei luni am circulat cu numere provizorii, după care am înmatriculat-o și am așteptat cartea mașinii, dar n-a mai revenit. Am zis că așteptăm, dar a trecut o lună așa că am sunat să vedem dacă mai e valabilă dovada (n.red.: dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare). După o lună și jumătate ne-am dus la Înmatriculări, iar de acolo ne-au trimis la poliție. Atunci ni s-a spus că mașina a fost dată furată. Am rămas mască atât eu, cât și soțul. Ni s-a spus să predăm cheia și să lăsăm mașina acolo. Era imposibil așa ceva, mașina cumpărată din banii noștri, cu acte în regulă, am parcurs toate procedurile. Polițistul ne-a spus atunci că a fost dată furată la 5 luni după ce noi am cumpărat-o”, a povestit Mihaela Popa.

În urma vizitei la poliție de la finalul lunii noiembrie, sibienii au aflat că a fost deschis un dosar în care se fac cercetări pentru a vedea dacă furtul se confirmă. Prin urmare, a fost nevoie ca mașina să le fie pusă în custodie, printr-un proces-verbal, în care li s-a spus clar că, până la finalizarea cercetărilor, nu au voie să o vândă, dar nici să o avarieze.

„Ne-au făcut o procură că mașina este sub sechestrul poliției, ni s-a zis că nu avem voie să o vindem, să o lovim. Eu nu pot circula cu bunul meu cumpărat legal. Ei mi-au dat mașina, o pot conduce, dar mi-e frică să nu o lovesc. Atunci ce fac?”, a spus sibianca.

Cei doi sibieni stau acum ca pe ace în așteptarea unei dovezi de la primul proprietar, cel care locuiește în Spania. Potrivit femeii, acesta a mărturisit în fața unui notar că nu a declarat mașina ca fiind furată, așa cum li s-a spus în Sibiu.

„Atunci când vrei să îți cumperi o mașină, verifici prima dată dacă nu e furată. Asta am făcut și noi și nu era. Din noiembrie în schimb figurează în bazele de date ale poliției. Așteptăm acum să vină prin curier o procură de la domnul din Spania care a zis la notar că el a vândut-o și nu a dat-o furată. Asta este o făcătură, cineva a denunțat că ar fi furată și nu este așa”, a spus Mihaela Popa.

În prezent, autoturismul respectiv nu figurează ca fiind furat nici pe site-ul Poliției Române și nici în baza de date europeană cu mașini furate stolencars24.eu.