Droguri găsite în nasul unui fost deținut la 18 ani după ce le-a ascuns acolo

Potrivit autorităților, bărbatul de 48 de ani a încercat să ascundă canabisul de gardienii închisorii, introducându-l în nară, cu 18 ani înainte să fie descoperit, scrie Mirror.

El ar fi primit drogurile de la iubita sa, în timpul unei vizite. După ce le-a introdus în nas, bărbatul a crezut că le-a înghițit.

Fostul deținut a început să se plângă de dureri de cap, iar câțiva ani mai târziu, medicii au descoperit punguța în urma unei radiografii.

Cannabis-filled balloon found up ex-inmate's nose 18 years after he put it there https://t.co/fMsl1n1GkV pic.twitter.com/wMQEuMGuwT