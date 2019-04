Ce a pățit un pasager, la scurt timp după ce o însoțitoare de zbor a refuzat să îl ajute

Însoțitoarea l-a acuzat pe bărbat de agresiune sexuală. Potrivit acesteia, bărbatul, care spunea că a suferit o intervenție chirurgicală la mână, a făcut mai multe amenințări, fiindcă nicio femeie nu voia să îl ajute să meargă la toaletă.

Bărbatul, de aproape 200 de kilograme care se deplasa în scaun cu rotile, nu a vrut să iasă din toaletă până când nu va veni nicio însoțitoare de zbor cu el.

Incidentul a avut loc în luna ianuarie, dar recent, americanul a murit din cauza unei boli neidentificate pe care a contactat-o în timpul unei vacanțe pe o plajă din Thailanda.

Awful Passenger Meets EVA Air Hospitality – in the Lavatory – and it Gets Crazier From There https://t.co/MQsMPnTPCI via @garyleff pic.twitter.com/Aczp32fqPJ