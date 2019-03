Ce a pățit un bărbat care a consumat un energizant cu Viagra. Băutura a fost interzisă

Băutura energizantă este fabricată în Zambia și distribuită în țări africane precum Uganda, Malawi și Zimbabwe. În luna decembrie, Autoritatea Națională Antidrog din Uganda a anunțat că a descoperit că băutura conține o substanță activă ce poate fi găsită și în Viagra. Astfel, au fost făcute teste și în celelalte țări în care este distribuit produsul, confirmându-se prezența ingredientului în respectivul energizant.

De aceea, autoritățile din Zambia au anunțat interzicerea băuturii și suspendarea producției, scrie Newsweek. Totul a ieșit la iveală după ce un bărbat care a consumat băutura s-a plâns că aceasta i-a provocat o erecție care a durat șase ore.

The Results of Natural Power SX Energy Drink tests are in, Revin Zambia ordered to recall their products from all 10 Provinces pic.twitter.com/T6SXJmWXws