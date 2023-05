Cazul unei femei care a născut în timp ce era în comă indusă, apoi a rămas paralizată. Ce au descoperit medicii

Emma Taylor, stomatolog în vârstă de 33 de ani, s-a îmbolnăvit brusc în octombrie, atunci când era însărcinată în șapte luni și jumătate. Femeia a fost dusă la spital de partenerul ei, Scott Weeks.

„Am sunat la ambulanță, dar nu puteau ajunge la noi în timp util, așa că am decis că o voi duce eu pe Emma. Am avut noroc că am dus-o pentru că doctorii au spus că dacă așteptam patru ore ar fi putut exista un rezultat cu totul diferit”, a povestit bărbatul, potrivit New York Post.

Medicii au descoperit tumora, iar femeia a fost băgată în comă indusă ca să poată să-și nască fiica prin cezariană. Copilul a venit pe lume sănătos, chiar dacă înainte de termen.

„Erau nevoiți să-i facă RMN Emmei și ca să facă asta într-un mod sigur, mai întâi a trebuit să o nască pe Ophelia. Analizele au arătat existența unei tumori uriașe pe care o avea de mai mult timp, dar care s-a mărit odată cu sarcina din cauza hormonilor. Asta a cauzat sângerări la nivelul creierului și, ca urmare, partea dreaptă a creierului și ochiul drept au fost afectați, lăsând-o paralizată”, a mai spus bărbatul.

La două zile după naștere, femeia a fost operată. Chirurgii au îndepărtat cu succes două treimi din tumora de 60 de milimetri, iar Emma Taylor a rămas în comă timp de trei luni.

În prezent, aceasta se află la un centru de reabilitare, unde se recuperează, fiind paralizată. Poate comunica folosindu-și capul și mâinile, dar face tot posibilul să fie bine pentru fiica ei.

Medicii cred că Emma Taylor a avut tumora încă din copilărie.

Sursa: New York Post Etichete: , , , Dată publicare: 11-05-2023 21:57