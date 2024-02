Cățelul Ștrumf este eroul familiei sale. A rămas orb după ce și-a salvat stăpânii dintr-un incendiu

Patrupedul a dat alarma în puterea nopții, însă, după ce a lătrat și i-a trezit pe proprietari, s-a ascuns sub un pat. În haosul creat, stăpânii nu l-au mai putut scoate afară. Acolo l-au descoperit pompierii, mai mult mort decât viu.

Din nefericire însă, bietul animal a rămas orb. Ștrumf este un bichon de opt ani. Cățelul dormea în casă, împreună cu proprietarii, în noaptea de 29 spre 30 ianuarie, când locuința oamenilor a fost cuprinsă de un incendiu devastator. În panica generală, de spaima zgomotelor de la ferestrele care s-au spart, câinele s-a ascuns sub un pat. Nu înainte însă de a-și face datoria. Și-a alertat stăpânii înainte ca aceștia să-și dea seama ce se întâmplă.

Alina Țurcanu, nora proprietarilor casei: „Ne-a salvat, mi-a salvat copiii, părinții și pe mine. Tot lătra, el simțind că ceva nu e bine. Tăticu a deschis ușa și a văzut numai flăcări. Nu am apucat să îl scoatem. A rămas sub pat. Casa ardea în flăcări foarte mult. Pompierii au venit și le-a spus tăticul să se ducă sub pat după cățeluș".

Mihai Țurcanu, proprietarul casei: „Era ora 04:00 și a început să latre și atunci m-am dat jos. Era flacără mare, am strigat la copii și când au ieșit afara s-a spart geamul de la ușă și a intrat focul în casă. Cățelul a fugit sub pat, am încercat să intru după el, nu am mai putut".

Bietul bichon a fost scos de acolo la finalul intervenției, după mai bine de 40 de minute. Era inconștient. Paramedicii i-au acordat primul ajutor, l-au conectat la oxigen și apoi familia l-a transportat la urgențe la spitalul Facultății de Medicină Veterinară. După o săptămână, Ștrumf a fost externat orb, dar cu stare ameliorată. Acum el este vizibil încă afectat de șocul prin care a trecut. Abia merge și este încă foarte speriat.

Ștefania Roșca, medic veterinar: „A venit intoxicat cu fum, prezenta și arsuri de căi aeriene și dificultăți de respirație, dar este un luptător".

Nicoleta Țurcanu, rudă: „A salvat trei adulți și doi copii. Este eroul familiei Ștrumf. El acum find orb, ne simte și când l-am luat de la spital plângea tare, credea că l-am abandonat. Speram să își revină că este puternic".

Între timp, membrii familiei au început reconstrucția casei. Asta după ce în vară au trecut printr-un alt incendiu, nu la fel de grav. Acum, însă, nu au mai putut salva nimic și au nevoie de ajutor pentru a-și ridica o nouă locuință. Orice donație pentru bieții oameni și pentru cățelul care le-a salvat viața este binevenită.

Sursa: Pro TV Etichete: , Dată publicare: 08-02-2024 17:46