Casa groazei din Londra. Condițiile șocante în care trăiește o mamă cu fiicele ei

Proprietatea din Londra - aflată în proprietatea organizației non-profit Peabody - este atât de deteriorată încât cele două fetițe au constant „dureri în gât și tuse”, a spus femeia. Iar scurgerile de apă sunt atât de grave încât perdelele s-au înnegrit în camera în care dorm fiicele ei. Acestea dorm cu rândul pe canapeaua din sufragerie, ca să scape de frig.

„Simți mirosul imediat cum intri în casă. Copiii au mereu dureri în gât și tușesc. Când vine iarna este îngrozitor. Nu ne-au putut repara nici ferestrele. Doar așteaptă ca tavanul să se prăbușească complet. Deja a căzut în toate camerele”, a spus Jodie Paton.

I’ve been shocked at the conditions I’ve seen at Peabody estate today and how long it has taken for repairs to be done.

One family are terrified that their ceiling may fall down again. Here is footage of what happened last time pic.twitter.com/kS3esvnQSo