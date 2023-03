"Capac" de pești morți deasupra unui râu. Imagini ireale. VIDEO

Guvernul statului australian New South Wales a informat că "milioane" de peşti morţi plutesc pe fluviul Darling, în apropiere de satul Menindee, această fiind a treia extincţie în masă în zonă din 2018 până în prezent.

Videoclipurile postate pe reţelele de socializare arătau bărci în mijlocul unor bancuri dese de peşti morţi, suprafaţa fluviului fiind aproape invizibilă.

"Este cu adevărat oribil, sunt peşti morţi cât vezi cu ochii", a declarat pentru AFP Graeme McCrabb, un locuitor din Menindee, vorbind despre consecinţele "incomensurabile" asupra mediului.

Potrivit guvernului local, populaţiile de heringi şi de crapi au sporit puternic în acest fluviu în urma inundaţiilor recente, însă de atunci apele s-au retras.

"Moartea acestor peşti este legată de nivelul scăzut de oxigen din apă (hipoxie) pe măsură ce apele inundaţiilor se retrag", a explicat autoritatea într-un comunicat, adăugând că valul de căldură agravează acest fenomen.

Precedentele extincţii în masă în zona Menindee au fost atribuite lipsei de apă din fluviu, dar şi proliferării unei alge toxice pe o suprafaţă de aproximativ 40 de kilometri.

Satul de 500 de locuitori a fost devastat de inundaţii şi de secetă în ultimii ani.

#Breaking: enormous fish kill in #Menindee outback NSW, a few weeks after 10s of 1000s of fish died - @NSWDPIE_Water at the time said it was due to low dissolved oxygen levels, due to increase in biomass as flood waters recede. Locals say this is worse than the 2018-19 fish kills pic.twitter.com/U31zNRRzIU