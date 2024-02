Când intrăm în Anul Dragonului de Lemn și ce aduce acest semn zodiacal

Noul An Chinezesc - sub semnul Dragonului de Lemn - începe sâmbătă, pe 10 februarie. Anul Dragonului de Lemn, considerat un simbol al puterii și al succesului, este un an care poate aduce o mulțime de schimbări pozitive în viețile oamenilor.