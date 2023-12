Brazii atârnați de tavan, cu susul în jos, noua modă de Crăciun în SUA. Ce culoare este în trend pentru ornamente

Anul acesta se poartă ornamentele în nuanțe de roz și pomii mai mici, atârnați de tavan, cu susul în jos. Urmează câteva idei de brazi în stil „Barbie”.

Sezonul acesta, designerii americani ne propun să așezăm bradul pe tavan, ca să ne surprindem oaspeții și să facem economie de spațiu.

Bryan Gold, reprezentantul unui magazin în care sunt comercializați brazi: "Îl poți decora ca pe un candelabru, ca să arate exact cum îți dorești. Va fi piesa centrală din decorul de sărbători. În plus, alegând această opțiune economisești spațiu și poți avea un brad spectaculos chiar și într-un spațiu mic".

Reprezentanții acestui magazin din Beverly Hills spun că ideea bradului ”cu susul în jos” câștigă popularitate, deși sunt destui cei care se tem că se vor trezi cu globurile sau, mai rău, cu pomul în cap.

Ne reîntoarcem cu picioarele pe pământ și vă spunem că designerii americani recomandă ornamentele roz, inspirate din filmul "Barbie", foarte popular anul acesta. Și își sfătuiesc clienții să combine nuanțele de roz pal cu auriul, pentru a da impesia de eleganță.

Amy Neunsinger, designer: "Poți împacheta darurile în hârtie cu decor vintage. Arată frumos, iar cadourile vor da impresia unor mici bijuterii care stau sub brad".

O alta variantă, foarte populară în acest sezon, este bradul "îmbrăcat" în alb.

Amy Neunsinger, designer: ”O idee foarte bună pentru a crea impresia de brad acoperit de zăpadă este să folosiți, pe post de decorațiuni, flori albe uscate. Sunt ușor de găsit și foarte ieftine”.

Într-un alt magazin din Beverly Hills, sunt expuse piese de decor vintage și ornamente create în serie limitată.

Thomas J. Blumenthal, reprezentul magazinului: "Clienții noștri adora lucrurile vechi, lăsate moștenire din generație în generație. Și vor să creeze tradiții noi. Prin urmare, în fiecare an, noi le oferim colecții cu decorațiuni vintage din care să aleagă una pe care apoi să o folosească an de an și să o lase moștenire urmașilor".

Cei care preferă stilul elegant și discret, pot opta pentru decorațiuni de Crăciun din porțelan chinezesc sau din cristale.

