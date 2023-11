Boeing 747, „deturnat” de un cal. Ce a făcut animalul la bordului avionului

Incidentul, care a avut loc la scurt timp după decolarea de pe aeroportul JKF din New York, a forțat Boeing 747 să se întoarcă din Boston.

Zborul, operat de compania aeriană specializată în curse charter Air Atlanta Icelandic pe 9 noiembrie, avea ca destinație Liege, în Belgia.

Potrivit canalului de YouTube „Yoy can see ATC”, pilotul a raportat incidentul cu calul care a scăpat la aproximativ 31.000 de metri altitudine, solicitând să li se permită să se întoarcă la New York, deoarece echipajul nu a reușit să asigure animalul.

Nu este clar ce s-a întâmplat cu calul

Piloții au aterizat înapoi pe aeroportul JFK după ce au aruncat 20 de tone de combustibil. De asemenea, au solicitat ajutorul unui medic veterinar, deoarece calul a fost descris ca fiind "în dificultate", deși nu este clar ce s-a întâmplat cu animalul, notează The Independent.

Flightradar24 arată că zborul a decolat din nou la ora locală 18:35 și a aterizat cu succes la Liege după aproximativ șase ore, la ora locală 6:49, în dimineața zilei de 10 noiembrie.

Sursa: The Independent, inews Etichete: , , , Dată publicare: 14-11-2023 22:02