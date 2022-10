Bijuteriile realizate în serie mică sau unicate devin din ce în ce mai apreciate în România. Unde pot fi văzute

Fiecare piesă în parte are o poveste. Iar cea care le poartă se simte pusă în valoare. Un târg de profil organizat în Capitală unește peste 50 de artiști creatori de bijuterii, din toată lumea.

Colecția numită "demnitate", este inspirată din coloana vertebrală. Piesele sunt lucrate manual, din porțelan, și pictate cu aur. Bijuteriile costă între 250 și 900 de lei.

Maria Paltin, designer de bijuterii: „Fiecare piesă este unicat, inițial se modelează în porțelan crud, trebuie ars la temperatură înaltă. Apoi se glazurează pentru finish lucios, se arde din nou la 1.500 de grade, pentru că la final să se picteze cu aur pur și rămâne suprafață fină”.

În total, peste 50 de designeri de bijuterii din România și din străinătate își expun creațiile la acest târg din Capitala. Fiecare bijuterie spune propria poveste.

Maria Dima, bijutier: „A început ca un studiu al semnelor vechi precreștine din zona țării noastre și după am combinat cu cioburi de sticlă găsite în București, pe jos, în plimbările mele. Și asta am eu aici, fiecare piesă are câte un ciob ascuns sau câte o poveste din tradiție”.

Mulți designeri de bijuterii au ateliere proprii și își promovează piesele pe rețelele sociale, dar profit de târguri pentru interacțiunea cu oamenii. Aici, clienții pot proba produsele înainte să le cumpere. Iar creatorii le observă reacțiile.

David Sandu, designer de bijuteri, fondatorul evenimentului: „Când vedem o bijuterie făcută de un artist sau de un designer ne dam seama nu numai ce au vrut mâinile lui să spună, ne dam seama și că a fost în mintea lui”.

Târgul de bijuterie contemporană din Capitală este deschis și duminică.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 08-10-2022 20:53