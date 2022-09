Trei zile de rock & blues la București, la festivalul Urban Blues: 14, 15 şi 16 octombrie

Ediţia de toamnă a festivalului Urban Blues Fest, primul eveniment de acest gen dedicat bluesului din Bucuresti, are loc în pub-ul Trocadero din piața Universității, în zilele de 14, 15 şi 16 octombrie 2022.

Pe scena clubului din centrul Capitalei vor fi cap de afiş: Gianluca D’Alessio (Italia), Ride On Band (Bucureşti) şi Burning Blues Band (Timişoara).

Lor li se vor alătura mulţi alţi artişti de valoare, în trei seri cu tematică individuală: seara de vineri va fi fusion, sâmbăta va reveni blues-ului, iar, duminică, scena aparţine chitariştilor virtuoşi.

Radu Lupaşcu, organizator: ”Vor fi trei seri tematice ce aduc în prim plan plăsmuirea şi modernitatea bluesului peste veacuri. Blues-ul este un diamant cu multe faţete, unele şlefuite, altele mai opace, dar cu siguranţă, pline de poveşti şi spirite libere, pătrunzătoare. Odată ce te prinde în mrejele sale, blues-ul îţi umple inima de bucurie şi te poartă pe cărări nebănuite ale frumosului dar şi ale artei sunetelor, ceea ce vor putea să descopere sau redescopere toţi cei care vor trece pragul festivalului.”

Vineri, 14 octombrie 2022: ”Fusion Day”

Vineri 14 octombrie 2022, ”Fusion Day”, este un amestec binevenit şi închegat de blues, rock, pop, funk, soul şi prog!

Urban Blues Fest 2022 - Autumn Edition, oferă fanilor muzicii de calitate, primul invitat din afară ţării, Gianluca D’ Alessio, o captivantă sinteză a coagulărilor muzicale existente pe plan mondial.

Quartetul chitaristului italian Gianluca D’ Alessio este headlinerul serii, dedicate muzicii de fuziune.

În aceeaşi zi, două trupe româneşti, Green Ties şi The Groovy Bastards ne vor surprinde cu prospeţimea şi elasticitatea viziunilor lor.

Sâmbătă 15 octombrie 2022: ”Blues Connection”

Sâmbătă 15 octombrie 2022, Blues Connection este seara dedicată relaţiei directe dintre bluesul ancestral şi lumea modernă ce ne înconjoară.

Programul este deschis de Soul Serenade, ce îmbină stiluri şi estetici din tradiţia Statelor Unite, de la bluesul de la finele sec. XIX până la începuturile tradiţiei de jazz şi swing din anii '30. În martie 2013, Soul Serenade a obţinut locul II la Festivalul European de Blues din Toulouse (European Blues Challenge), aceasta fiind şi prima participare a României la acest festival/concurs.

”Veţi cunoaşte o voce celestă, dublată de un zbor chitaristic radiant, ce te poartă cu spiritul în tumultul anilor ‘30” - spun organizatorii.

Pentru acest festival, duo-ul Soul Serenade va avea un invitat special: Hanno Hoefer.

Va urma cvintetul Black River Blues Band, ce soseşte tocmai din Satu Mare! Ei ne vor cuceri cu spontanitatea, improvizaţia şi spiritul cald de echipă.

Headlinerul serii va fi energicul sextet hard blues rock Ride On Band, care îşi va lansa al doilea album şi, în premieră, primul vinyl de blues românesc.

Duminică, 16 octombrie: ”Guitar Night”

Duminică, 16 octombrie, ”Guitar Night” - este ziua în care ne vom bucura de revenirea în capitală ai mult iubiţilor membri ai grupului Survolaj, Szabó Zsolt, Molnár Levente şi Ştefan Czifrak, transformaţi de ceva vreme în revigorantul Burning Blues Band, odată cu cooptarea carismaticului vocalist şi muzicuţist, Bogy Nagy.

Headliner-ul timişorean Burning Blues Band închide ediţia de toamnă a festivalului, ce vă promite pentru 2023, alte două întâlniri, în premieră, cu bluesmani de calibru din Europa şi Regatul Unit.

În deschiderea zilei de duminică, vă veţi bucura de alte două surprize pentru publicul bucureştean: Southerman Robbie – o autentică călătorie solo guitar în country folk blues şi Baldovin Blues Band special guest Rareş Totu (chitară) şi Adrian "Geagea" Mariaș (voce) – un dinamic quartet de blues rock cu doi invitaţi, plin de intervenţii chitaristice impetuoase.

Expoziții foto, lansări de carte și târg de vinyl-uri la Urban Blues Fest 2022

În completarea regalului muzical de 3 zile, Urban Blues Fest este întregit de o serie de evenimente ce vor oferi publicului o experienţă de festival completă: terasa The Pub Universităţii va găzdui două expoziţii foto, un târg de vinyluri, dar şi lansări de carte şi o lansare de album.

Pe toată durata festivalului, publicul este invitat să descopere lucrările integrate în cele două expoziţii foto, găzduite în club:

- Expoziţie foto cu tema: Fotografie de concert, ce va însuma lucrări realizate de fotografii revistei Arta Sunetelor din cei 14 ani de existenţă virtuală,

- Expoziţie foto cu tema: Fotografie urbană – o oglindă vie a frumosului urât din graba trecătorului.

Cele două expoziţii vor fi prezentate publicului încă din prima zi de festival.

Apoi, ziua de sâmbătă aduce o nouă surpriză: The Pub Music Marketplace, singurul eveniment dedicat împătimiţilor de vinyl, va avea loc pe terasă, pe 15 octombrie, între orele: 12 – 19.

Aflat la a doua ediţie, târgul este destinat colecţionarilor adevăraţi, celor pasionaţi de acest costisitor hobby, vânătorilor de rarităţi produse în România, dar şi marelui public, interesat de valoare şi perenitate, atât a suportului, cât şi a înregistrării.

Vor fi prezenţi cu standuri: colecţionari, case de discuri româneşti şi magazine de discuri. Organizatorii evidenţiază: „The Pub Music Marketplace este singurul eveniment de profil la care şi schimbul de vinyluri este încurajat, aşa că dacă aveţi un disc pe care aţi vrea să îl oferiţi pentru a primi un alt material, nu îl uitaţi acasă.”

Agenda serii de sâmbătă, 15 octombrie 2022, este completată de următoarele evenimente:

1. Lansare album şi concert: Dan Chebac & D’Alessio Band - ora 18;

2. Lansare carte: realizator Nelu Stratone - ora 18:45;

3. Lansare carte: Rockin’ by myself de Dumitru Ungureanu - ora 19:45;

4. Lansare album (pe CD & vinyl) şi concert: Ride on Band – ora 21.00;

Biletele pot fi achiziționate online din rețeaua ambilet.ro și de la fața locului.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 17-09-2022 13:38