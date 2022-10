Singurul târg de vinyl-uri din Bucureşti are loc pe 15 octombrie, la Urban Blues Fest

Evenimentul, ”The Pub Music Marketplace”, se desfășoară între orele: 12 – 19.

Aflat la a doua ediţie, târgul este destinat colecţionarilor, celor pasionaţi de acest costisitor hobby, vânătorilor de rarităţi produse în România, dar şi marelui public, interesat de valoare şi perenitate, atât a suportului, cât şi a înregistrării.

Vor fi prezenţi cu standuri: colecţionari, case de discuri româneşti şi magazine de discuri.

”The Pub Music Marketplace este singurul eveniment de profil la care şi schimbul de vinyluri este încurajat, aşa că dacă aveţi un disc pe care aţi vrea să îl oferiţi pentru a primi un alt material, nu îl uitaţi acasă!” - spun organizatorii.

Vânzările de vinyl-uri au crescut vertiginos în ultimii ani

”În cazul vinyl-ului este vorba de căldura emanată de o înregistrare reuşită analog, de nostalgia coperţii, de bogaţia informaţiilor eternizate pe inner sleeve şi de mirosul unui produs viu pe care-l preţuieşti cu fiecare aşezare a plăcii pe platanul pickupului. Suntem convinşi că The Pub Music Marketplace va fi cel mai plăcut loc de întâlnire al poveştilor muzicii bune cu consumatorii ei, audiofili sau erudiţi colecţionari fiind totodată locul ideal de documentare pentru colecţionarii care sunt la început de drum,” spune Radu Lupaşcu, ”event manager”.

Urban Blues Fest- Autumn Edition va avea loc între 14 şi 16 octombrie 2022 la The Pub, după următorul program:

Vineri, 14 octombrie 2022 – Fusion day

Ora 18. Lansare carte: Între Phoenix și Le Corbusier – Costin Petrescu în dialog cu Nelu Stratone

Ora 19. Green Ties (Bucureşti)

Ora 20. The Groovy Bastards (Bucureşti)

0ra 21. Gianluca D’Alessio (Italia)

–––––

Sâmbătă, 15 octombrie 2022 – Blues connection

Ora 18. Lansare album Nu mă cunoşti & Miniconcert Dan Chebac & Gianluca D’ Alessio Band

Ora 19. Soul Serenade special guest Hanno Hoefer (Râşnov & Bucureşti)

Ora 20. Black River Blues Band (Satu Mare)

0ra 21. Ride On Band (Bucureşti) (Lansare album Think – CD şi vinyl)

The Pub Music Marketplace: târg de vinyluri de la ora 12 la 19 pe terasele The Pub Universităţii

––––-

Duminică, 16 octombrie 2022 – Guitar night

Ora 18. Prezentare chitare Criman – întrebări/exemplificări

Ora 19. Southerman Robbie (Bucureşti)

Ora 20. Baldovin Blues Band guest Adrian „Geagea” Mariaș & special guest Rareş Totu (Bucureşti)

0ra 21. Burning Blues Band (Timişoara)

Biletele pot fi achiziționate online din rețeaua ambilet.ro și din locație, acum fiind disponibile şi bilete de o zi.

Sursa: Pro TV Dată publicare: 06-10-2022 16:22