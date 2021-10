Bijuterii din lapte matern și cordon ombilical, realizate de o mamă din Iași. Andreea se laudă cu comenzi serioase

BZI

Bijuterii din lapte matern, cordon ombilical sau șuvițe de păr sunt realizate de o tânără din Iași. Sunt făcute manual, iar procesul e destul de complex, iar Andreea susține că are și cliente.

Andreea Fotica, o tânără mamă din Iași, a făcut primele bijuterii din lapte matern în urmă cu an. Tânăra antreprenoare își comercializează produsele neobișnuite atât în țară, cât și în străinătate, relatează publicația BZI.ro. Primele asemenea produse au apărut în America, spune ea.

„În pandemie, la început, când nu erau prea multe oportunități să ieșim, uitându-mă pe Facebook, am aflat de bijuteriile cu lapte matern. Am vrut să încerc și eu, să văd dacă îmi iese. Eu sunt inginer chimist la bază și, pentru că sunt obișnuită să fac cercetare, muncind 10 ani într-o companie mai mult pe cercetare, am căutat diverse metode de conservare a laptelui matern. Prima bijuterie am făcut-o pentru mine și nu m-am gândit că se va ajunge la partea aceasta, de vânzare. Când am postat primele poze pe Facebook mi-a scris o mămică, apoi am primit tot mai multe mesaje. Eu voiam să le arăt copiilor, peste ani, ce am făcut în pandemie”, spune, amuzată, Andreea Fotica, în vârstă de 33 de ani.

Procesul de fabricație nu este însă la îndemâna oricui: „Laptele matern se usucă timp de 6-8 zile, apoi se încastrează într-o rășină epoxidică” explică femeia.

„Bijuteriile sunt făcute din lapte matern, cu șuvițe de păr, din cordonul ombilical, cu nume, inițiale. Ne jucăm cu toate acestea! Nu e nevoie de mult lapte: în jur de 4-5 linguri, adică 10 mililitri. Laptele se conservă cu anumite prafuri, care îl ajută să se usuce. Îl las la uscat un timp mai îndelungat, pentru a nu se îngălbeni. Când am încercat să fac prima bijuterie, s-a îngălbenit puțin laptele și nu arată foarte bine. Laptele se usucă timp de 6-8 zile, apoi se încastrează într-o rășină epoxidică, pe bază de aur sau argint. Se pune pe straturi și e nevoie de multă atenție. La bijuteriile cu șuviță de păr, aceasta se lasă timp de 4-5 zile la uscat.

E nevoie de multă migală și, uneori, îmi țin respirația ca să nu zboare părul. În ultima etapă a procesului e partea de finisare, care este foarte importantă, la care m-a ajutat soțul. Durează cam 4 săptămâni crearea unei bijuterii. Nu lucrez foarte mult la ele, dar e nevoie de supraveghere. Zi de zi le verific! E ca la ouăle care sunt puse la incubat”, explică antreprenoarea din Iași.

Prețurile pentru bijuteriile create de Andreea Fotica sunt cuprinse între 100 și 600 de lei. Investiția în afacere se ridică la câteva mii de lei iar în toată România nu sunt decât 4-5 persoane care le fabrică.