Bestia din toaletă descoperită de un american. „Se bălăcea și mă scuipa”

Vinerea trecută, Americanul de 58 de ani din Hollywood a mers la baie, și a văzut în vasul de toaletă o creatură care l-a îngrozit. Inițial, nu și-a dat seama ce e mai ales că aceasta, când l-a văzut a început să se bălăcească, să șuire și să scuipe, exact ca o pisică furioasă. Proprietarul locuinței și-a dat seama că sopârla, de aproape jumătate de metru, era o iguană.

Omul s-a gândit cum a ajuns iguana acolo, și a relizat că ușa băii, care dădea spre piscină, fusese lăsată deschisă, arată publicația Daily Star. „Am crezut că sunt în Jurassic Park sau ceva de genul ăsta. Stropea și șuiera la mine. M-am speriat – nu-mi plac reptilele", mai ales că iguana își arăta amenințător colții, a declarat John Riddle pentru 7News.

Americanul a reușit să o blocheze în baie, apoi s-a gândit cum să facă să scape de ea. S-a întors cu o plasă cu coadă lungă, pentru piscină.

