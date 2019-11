Bătrânica de 82 de ani care a băgat un hoț în spital. L-a bătut cu masa și mătura

Un hoț care a încercat să spargă locuința unei bătrâne de 82 de ani, din Rochester, New York, a ajuns la spital, după ce femeia i-a aplicat o "corecție" exemplară.

Femeia a povestit că se pregătea să meargă la culcare, joia trecută, când un bărbat a bătut la uşa sa cerându-i să cheme o ambulanţă. Willie Murphy a declarat pentru postul WHAM afiliat CNN că a sunat la poliţie, dar nu l-a lăsat pe bărbat să intre în locuinţă. Ca urmare, acesta s-a enervat, a forţat uşa şi a pătruns înăuntru.

''E semi-întuneric, sunt singură şi sunt bătrână. Dar, ghici ce, sunt tare!'', a declarat ea arătându-şi braţele musculoase. ''El a ales casa greşită pe care să o spargă'', a afirmat femeia.

Murphy, fostă campioană la culturism, a declarat că a folosit mai multe obiecte din gospodărie pentru a se apăra de intrus, printre acestea fiind o masă. ''Am luat masa şi am început să-l lovesc'', a spus ea adăugând că masa s-a rupt. Fără ca acest lucru s-o împiedice, femeia a apucat unul dintre picioarele mesei şi l-a lovit pe bărbat.

După ce a sărit pe el de câteva ori, Murphy a alergat în bucătărie de unde a luat o sticlă cu şampon cu care l-a stropit pe intrus în ochi în timp ce acesta încerca să se ridice. Apoi, ea a luat o mătură şi a continuat să-l lovească.

În timp ce femeia se lupta să-l târască pe bărbat afară din casă poliţia a intervenit la faţa locului. Intrusul a fost urcat ulterior în ambulanţă. ''Cred că a fost fericit când a plecat pentru că i-am adus o ambulanţă'', a adăugat Murphy.

