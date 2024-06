Babasha a urcat din nou pe scenă la concertul Coldplay. Ce s-a întâmplat de data aceasta | VIDEO

Artistul a urcat pe scenă miercuri seară, invitat chiar de Chris Martin, care a spus că l-a descoperit după ce s-a uitat în top-urile muzicale din România. Pe măsură ce Babasha cânta o manea, publicul a început să reacționeze într-un mod urât și să-l huiduie. Ca să îl susțină, solistul trupei a fredonat cu el refrenul.

Piesa "Păi' Na", cântată de Babasha la concertul Coldplay, are peste 7 milioane de vizualizări. Iar interpretul, în vârstă de 22 de ani, cu peste 100 de mii de abonați pe canalul său de YouTube, spune că studiază la Universitatea Națională de Muzică din București.

Mesajul solistului Chris Martin în a doua seară de concert

În timpul spectacolului de joi seară, de pe Arena Națională, Chris Martin, solistul trupei britanice, a vorbit despre momentul care a generat o dispută națională. Acesta a lăudat publicul din România și a promis că trupa Coldplay va mai reveni în țara noastră.

„Și ieri am cântat aici, a fost primul nostru concert în România. Și s-au întâmplat niște lucruri interesante. M-am simțit șocat și trist și vinovat că am făcut ceva rău. Și m-am dus să încerc să dorm și am realizat că voi sunteți publicul nostru și noi vă iubim necondiționat, nu puteți face nimic care să ne facă nefericiți”, a spus Chris Martin.

„Călătorim în toată lumea și poate că nu înțelegem prin ce ați trecut individual, sau cultura voastră, dar iubim toți oamenii în mod egal și asta înseamnă că și pe toți românii. Ieri a fost foarte frumos pentru noi. Puteți face orice, că tot ne vom întoarce în România, pentru că ne place aici.” a continuat el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: