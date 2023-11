Aur, argint și bronz pentru România la Campionatul Mondial de atelaje trase de câini

Este vorba despre un concurs cu sănii trase de câini. Ai noștri au revenit acasă cu trei medalii - una de aur, una de argint și una de bronz.

Din lotul României, care a dominat competiția din Cehia, fac parte și doi concurenți, tată și fiu. Fiul a terminat pe primul loc cursa cu atelaje cu șase câini, iar părintele său a ocupat a doua treaptă a podiumului la proba cu patru câini.

Un alt coleg a luat bronzul la categoria atelaje cu opt câini Husky. Pregătirile pentru concurs au început încă din luna septembrie, spun cei care s-au întors victorioși acasă.

„Un concurs greu, dar foarte frumos”

Damaschin Berende: „Au fost trei zile grele, au fost trasee destul de dificile datorită condițiilor meteo, câțeii și au făcut datoria impecabil și noi am încercat să nu-i încurcăm foarte tare și să-i ajutăm să își facă treaba până la capăt”.

Bogdan Berende: „În a treia zi am rămas fără frâne, norocul a fost că am putut să mă înțeleg cu liderii și m-au ghidat pe unde trebuie și nu am greșit nici o intersecție, mi-am menținut poziția de pe locul 1 și din punctul meu de vedere a fost un traseu și un concurs greu, dar foarte frumos.”

În următoarea perioadă, se vor bucura de o bine-meritată pauză, apoi vor începe din nou antrenamentele, pentru alte competiții.

Dată publicare: 19-11-2023 09:53