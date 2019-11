Doi bărbați nevinovați, agresați de „vânătorii de pedofili” și arestați de poliția locală

Doi bărbați din Marea Britanie au fost târâți din mașina lor și acuzați pe nedrept că au agresat niște fete, de către mai mulți „vânători de pedofili”, care au transmis live pe Facebook faptele lor.

Mii de persoane au fost martore la incident prin intermediul rețelei de socializare, scrie Mirror.

Cei doi bărbați își vizitau niște rude, când au fost atacați de un grup de persoane.

Mai mult decât atât, ei au fost și arestați și ținuți într-o celulă de poliția locală timp de 22 de ore, înainte de a se afla că sunt nevinovați.

Filmulețul distribuit de grup a fost văzut de peste 30.000 de persoane și dat mai departe către alte grupuri asemănătoare.

În urma întâmplării, cei doi au declarat că viețile lor au fost distruse din cauza imaginilor.

„Au șters filmulețul, însă o mulțime de oameni l-au văzut. Am crezut că ei vor să-mi fure mașina. Am încercat să anunț poliția, dar ne-au luat telefoanele. Am fost speriat, nu am știut ce s-a întâmplat”, a povestit unul dintre bărbații atacați.

Persoanele din grupul de „vânători” și-au cerut scuze de la victime și au spus că au acționat astfel după ce un alt grup le-a dat informații eronate.

