Au apărut luptele cu drone. Cu ce premii au plecat acasă câștigătorii

După cursele cu drone, au apărut şi luptele cu drone. S-a întâmplat într-un oraş din Olanda, unde concurenţii şi-au aruncat în ring aparatele construite chiar de ei

Cinci sute de fani au asistat la meciuri, despre care organizatorii spun că au şi o latură practică.

Într-un hangar din Katwijk, Olanda - organizatorii au amenajat un ring special, împrejmuit, pentru siguranţa publicului, cu un material transparent din care se fac scuturile jandarmilor. Înăuntru s-au dus luptele dintre dronele construite de nouă echipe. Fiecare a participat cu câte o dronă luptătoare şi o "regină". Folosind dronele luptătoare, fiecare echipă s-a străduit să pună la pământ regina adversarilor, apărându-şi în acelaşi timp propria regină. Finala s-a jucat între o echipă belgiană şi una germană, iar bătălia a fost tranşata de durata bateriei.

Victor Van Der Elst, membru al echipei belgiene: "Am ajuns în finală şi, cumva, am reuşit să câştigăm. Până la urmă a fost o confruntare de uzură, aşa că am avut noroc. Nu-mi vine să cred. Sunt fericit."

Câştigătorii au plecat acasă cu un premiu de 30.000 de euro care va fi, probabil, investit tot în drone. De altfel, fiecare echipă s-a folosit de eveniment şi ca să-şi arate ingeniozitatea - pentru că nu există reguli când vine vorba despre construcţia acestor aparate.

Peter Sripol, membru al echipei americane: "Acesta e corpul făcut din spumă. Am pus placaj tăiat cu laserul ca să ţină spuma. Acestea sunt motoare fără perii, componentele electronice tipice pentru o dronă cu patru motoare. Avem o baterie de tip litiu-polimer."

Arnaud Garnier, membru al echipei belgiene: "Avem acest grilaj care se poate roti în jurul dronei. Când se loveşte de altă dronă, grilajul va începe să se învârtă şi drona dinăuntru nu va fi afectată de impact la fel de mult."

Joaca şi distracţia par a fi principalul scop al acestui concurs. În realitate nu este chiar aşa.

Bart Remes, cercetător la Universitatea Delft: "De exemplu, anul trecut, una dintre echipe ataca cibernetic celelalte drone şi prelua controlul asupra lor. Acum vedem aşa ceva la companii, care vor să ia măsuri de contracarare a dronelor. Aşa că nu e numai despre distracţie, deşi distracţia e un element important aici, e şi despre a învăţa şi a duce ce ai învăţat în lumea de afară."

Competiţia este organizată de o universitate tehnică şi sponsorizată de poliţia şi Ministerul Apărării din Olanda, ai căror ingineri au mers să se inspire de la tinerii inventatori.

