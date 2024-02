Astronauţii europeni care au stat 18 zile la bordul ISS într-o misiune privată au revenit pe Pământ | FOTO & VIDEO

O transmisiune în direct a prezentat capsula Crew Dragon a companiei SpaceX coborând uşor, cu ajutorul paraşutelor, în Oceanul Atlantic, în largul coastelor statului Florida.

Misiunea, denumită Axiom Mission 3 (Ax-3), a fost a treia de acest gen organizată de compania americană Axiom Space şi prima finanţată de agenţii naţionale şi nu de persoane înstărite.

Dragon splashes down off the coast of Florida with Ax-3 astronauts aboard, completing @Axiom_Space’s third mission to the @Space_Station pic.twitter.com/UnbhcNde6H — SpaceX (@SpaceX) February 9, 2024

„Sunt foarte mândru de colegii mei de la Ax-3 care şi-au ajutat agenţiile (spaţiale) să-şi îndeplinească toate obiectivele ştiinţifice", a declarat comandantul misiunii hispano-american Michael Lopez-Alegria, înainte de revenirea pe Pământ. Acest fost astronaut al agenţiei spaţiale americane NASA a fost angajat de Axiom Space pentru a-i însoţi pe cei trei clienţi.

Printre pasageri s-au numărat Alper Gezeravci, pilot şi colonel în Forţele Aeriene Turce, Walter Villadei, colonel în Forţele Aeriene Italiene, care a zburat anterior la bordul unei nave spaţiale Virgin Galactic, şi suedezul Marcus Wandt, susţinut de Agenţia Spaţială Europeană ( ESA).

Recovery boat Shannon approaches Dragon after safely splashing down off the coast of Florida pic.twitter.com/7y3VPjfolS — SpaceX (@SpaceX) February 9, 2024

Misiunea a fost programată iniţial să dureze două săptămâni, însă călătoria de întoarcere pe Terra a fost întârziată cu câteva zile din cauza condiţiilor meteorologice.

Echipajul a efectuat 30 de experimente la bordul ISS, în special pentru o mai bună înţelegere a impactului microgravitaţiei asupra corpului uman.

Axiom Space a fost fondată în 2016 de Michael Suffredini, fost manager al programului ISS al NASA, şi de antreprenorul Kam Ghaffarian.

Pe lângă organizarea de misiuni private pe ISS, compania dezvoltă costume pentru viitoarele misiuni selenare ale NASA.

Axiom Space intenţionează, de asemenea, să construiască prima staţie spaţială comercială, care va fi ataşată iniţial la ISS.

Costurile exacte ale Ax-3 nu au fost făcute publice, însă în 2018, când compania şi-a anunţat programul - incluzând închirierea echipamentelor SpaceX şi o taxă plătită NASA pentru utilizarea staţiei - preţul stabilit pentru un loc era de 55 de milioane de dolari.

Dragon’s four main parachutes have deployed pic.twitter.com/jBUShcJO5f — SpaceX (@SpaceX) February 9, 2024

