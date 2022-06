Asistentele de la Spitalul Călărași, somate să nu mai vină la muncă în uniforme indecente. Motivul: ”privirile pacienților”

Shutterstock

Asistentele secției de chirurgie a Spitalului Județean Călărași au fost somate de conducerea unității să nu mai vină la serviciu în uniforme indecente, în caz contrar urmând a se lua măsuri împotriva lor.

Conducerea secţiei de chirurgie din cadrul Spitalului Judeţean Călăraşi le-a transmis printr-un mesaj pe WhatsApp asistentelor că nu mai au voie să mai intre în secţie purtând „uniforme mulate provocatoare, fuste scurte, unghii colorate, ţinută necorespunzătoare în mediu sanitar”, scrie News.

Şefa secţiei a declarat pentru jurnaliştii locali că a decis să trimită mesajul după ce a observat privirile pacienţilor.

Potrivit anunţului primit de asistente şi făcut public de jurnaliştii de la calarasipress.ro, asistentele nu mai au voie să intre în secţie cu „uniforme mulate provocatoare, fuste scurte, unghii colorate, ţinută necorespunzătoare în mediu sanitar”.

Mesajul arată că la chirurgie există „cel puţin trei asistente în această situaţie”.

Şefa secţiei de chirurgie, Profira Stan, a declarat, pentru calaraşipress.ro că este normal ca asistentele să poarte „echipamentul regulamentar”. Ea spune că şeful său i-a atras atenţia cu privire la ţinuta asistentelor.

Totul a pornit de la ”privirile pacienților”

„Nu aşa am învăţat la şcoală, că trebuie să avem un echipament decent, nu excentric? Am constatat privirile bolnavilor, deci nu e normal ca o ţinută să nu fie regulamentară. Regulamentul nostru este fără unghii şi fără ojă, nu au ce să facă decât când sunt în concediu. (...) Chiar şeful de secţie mi-a semnalat, eu nu am vrut să reacţionez chiar imediat, cu toate că constatasem, dar asta e, fetele tinere vor să-şi arate... Nu sunt absurdă, chiar nu am vrut să mă iau din prima de ele, pentru că aveau impresia că am eu ceva cu tinereţea lor dar... Nu a pornit de la mine, a pornit de la privirile pacienţilor şi mi-a atras atenţia şeful de secţie şi a trebuit să iau măsuri şi să impun să se întoarcă la ţinuta regulamentară”, a declarat asistenta şefă pentru jurnaliştii din Călăraşi.

Profira Stan mai spune că nu doar în secţia de chirurgie vin la serviciu asistente îmbrăcate indecent, ci şi în alte secţii.