O femeie nu a fost lăsată să se urce în avion pentru că era prea decoltată.„Oamenii te urăsc pentru că arăți bine”

Pasagera, Kayla Eubanks, s-a arătat foarte deranjată de cerințele angajaților companiei aeriene și a protestat vehement, făcând publică toată întâmplarea pe Twitter. Ea a arătat cum a fost ținută timp de 30 de minute la poarta de îmbarcare a zborului Southwest Airline, relatează publicația Daily Star.

„Am fost dată afară din avion pentru că sânii mei sunt vulgari iar ținuta mea este jignitoare. Mi s-a spus că ceilalți pasageri ar putea să se simtă ofensați” a spus ea, în materialele video făcute publice pe rețelele de socializare.

Ea a arătat internauților și ținuta ei considerată ofensatoare, respectiv un top decoltat și o fustă lungă, roșie. Într-unul din clipurile pe care le-a făcut publice, ea îi spune unei angajate că așteaptă de 20 de minute și cere să vadă regulamentul și politica companiei, pentru a vedea dacă există un cod vestimentar anume.

Căpitanul a încercat să dreagă situația cu o glumă, spunându-i: „Oamenii te urăsc pentru că arați bine. Dacă scrie în regulament că trebuie să te acoperi, vei face asta?”.

Femeia i-a spus apoi că nu are altceva de îmbrăcat iar căpitanul i-a oferit unul din tricourile sale, în timp ce femeia a insistat să vadă regulamentul scris.

Până la urmă, a cedat și s-a îmbrăcat în tricoul albastru, cu care și-a făcut apoi un selfie în avion, iar la coborâre, doi angajați au încercat din nou să-i explice politica companiei.

„Angajații noștri sunt responsabili pentru bunăstarea și confortul tuturor celor aflați la bordul zborului” a comunicat compania aeriană, la solicitarea presei locale.

Y’all I was KICKED OFF my @SouthwestAir flight because my boobs are “lewd, obscene and offensive.” I was told that passengers may look at me in my attire and be offended. The attire in question: https://t.co/tOAxZsFDU5 pic.twitter.com/S9W9gFXpg6