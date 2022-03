Un profesor de sport din Arad a avut discuții indecente cu o elevă de 16 ani: ”Doar o poză, să salivez puțin”

Un profesor de sport din Arad este anchetat penal pentru hărțuire, după ce a avut discuții indecente, obscene, cu o elevă de 16 ani.

Dialogul s-a purtat pe rețelele de socializare, iar acum a fost făcut public. La un moment dat, bărbatul i-a cerut elevei inclusiv poze în ipostaze nepotrivite. Acum, pe numele lui a fost deschis un dosar penal. O anchetă paralelă e făcută și de comisia de disciplină a liceului.

Profesorul acuzat acum de hărțuire este suplinitor la un Liceu din localitatea Pecica, din toamna anului trecut, unde învață și eleva de 16 ani. În urmă cu câteva zile, individul de 40 de ani a început să îi scrie fetei.

Profesor: ”O să vezi că o să te sprijin și îți dau sfaturi bune. Nici nu te gândeai ce bine ne înțelegem.”

Elevă: ”Sper.”

Profesor: ”Legat de școală, sport, sex, călătorii.”

Elevă: ”Hm, OK.”

Profesor: ”Ce buze ai.”

Din mesaje reiese că discuția total nepotrivită dintre cei doi se purta mult după miezul nopții.

Elevă: ”Cu toate că nu-mi place să repet, sunt obosită și trebuie să dorm.”

Profesor: ”O rugăminte.”

Elevă: ”Da.”

Profesor: ”Doar o poză, să salivez puțin și la somn.”

Pasaje din dialogul dintre cei doi nu pot fi reproduse. A doua zi, fata, care este în grija unei bunici, s-a dus la școală și, pentru că nu era sigură cu cine să vorbească în acele momente de derută, i-a mărturisit cele întâmplate unei femei de serviciu. De acolo, povestea a ajuns la directorul școlii.

Daniel Toth, director liceu Pecica: ”Regretăm situația creată la unitatea noastră. Am deschis o anchetă disciplinară, iar la sfârșitul anchetei vom prezenta în mod oficial situația."

Bunica fetei a aflat înmărmurită de momentele prin care a trecut nepoata ei. A depus imediat plângere la poliție.

Bunica fetei: ”Este un nenorocit, este un pedofil care se dă la copii, la elevi. Se uită după ele cum s-a uitat și la fetița mea. Vreau să fie pedepsit, să nu mai aibă meserie. A fost la mine acasă să-mi dea bani. A zis: ”Îți dau bani pentru medicamente și haine”. Am spus că nu am nevoie.”

Profesorul acuzat susține că nu el a inițiat conversația, și, în final, a admis că a greșit.

Profesorul acuzat: ”A fost o conversație între ambele persoane. Nu am hărțuit-o, nu am chemat-o, nu am abuzat-o, nu m-am întâlnit cu ea nici înainte, nici după școală. Într-o zi s-a întâmplat. De la ea a pornit discuția și de acolo a continuat. Într-adevăr am greșit, nu trebuia să se întâmple.”

Dosarul penal, deschis pe numele profesorului, va ajunge la Parchetul de pe Lângă Judecătoria Arad. În funcție de ancheta comisiei de disciplină din liceu, dascălul ar putea rămâne și fără loc de muncă.