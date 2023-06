Art Safari Love Edition se deschide din 30 iunie. National Portrait Gallery din Londra, în premieră la București

Expoziția este o incursiune în intimitatea celor mai faimoase cupluri, din secolul al XVI-lea până în prezent: Victoria și David Beckham, Yoko Ono și John Lennon, Harry și Meghan Markle, Prințesa Diana și Prințul Charles, Linda și Paul McCartney, Salvador și Gala Dalí etc.;

Art Safari continuă seria recuperărilor marilor artiști români cu pictorul Constantin Artachino (1870-1954), într-o expoziție organizată împreună cu Muzeul Municipiului București, cu o scenografie surprinzătoare semnată de Cosmin Florea;

Andrei Pleșu semnează textul curatorial al expoziției dedicate lui Ion Alin Gheorghiu (1929-2001), unul dintre cei mai importanți artiști postmoderni ai României;

O lume de basm versus o scenă SF cu zombie! Art Safari prezintă și o expoziție de artă contemporană românească, curatoriată de Ruth Hibbard (Victoria and Albert Museum, Londra): “Nymphs and Zombies: Ondine’s Hope and Baraka’s Despair”.

„Emoții puternice, fluturi în stomac, dragoste platonică sau relații de durată? Spectacolul iubirii se vede la Art Safari Love Edition. Poveștile de dragoste fascinează omenirea dintotdeauna, iar arta a oferit de-a lungul timpului mărturii emoționante ale acestora. Din colecția muzeului National Portrait Gallery, Londra, în inima Bucureștiului, Love Stories - o expoziție care va cuceri toate generațiile.”- Ioana Ciocan, CEO Art Safari și comisar al României la Bienala de Artă de la Veneția.

“Love Stories”, curator: Lucy Peltz, expoziție realizată în parteneriat cu National Portrait Gallery, Londra

Portretele expuse la București urmăresc chipul schimbător al iubirii, printr-o serie de povești reale dominate de pasiune și tragedie. “Love Stories” este o expoziție-odă închinată dragostei. De la ideea că dragostea era o boală periculoasă, până la celebrarea contemporană a acesteia ca modalitate de a găsi împlinirea în viață, iubirea a fost o trăsătură constantă și definitorie pentru umanitate.

„Love Stories” cuprinde și o secțiune românească cu opere semnate de artiști români, printre care marele pictor Nicolae Grigorescu, dar și corespondența de dragoste dintre Constantin Brâncuși și una din marile sale iubiri, dansatoarea Florence Meyer.

Constantin Artachino (1870 - 1954), curator: Elena Olariu, expoziție realizată în parteneriat cu Muzeul Municipiului București, scenografie: Cosmin Florea

Artachino este considerat un maestru al portretului și peisajului în istoria artei autohtone. A fost atras de lumea orientală și balcanică, pe care a zugrăvit-o cu tușe de mătase. S-a remarcat printr-o creație elegantă, echilibrată, linii și contururi clare, perfect armonizate.

Artist important și sofisticat, Artachino a studiat la Școala de Belle-Arte, unde i-a fost elev lui Theodor Aman, dar și la Paris, la Academia Julian, unde a fost coleg cu Nicolae Vermont şi Ştefan Luchian. De altfel, cu aceștia se împrietenește și formează grupări artistice. Pentru meritele sale excepționale, ca pictor și ca profesor, a fost decorat de regele Ferdinand în 1915 și de regele Carol al II-lea în 1931.

Scenografia expoziției este semnată de Cosmin Florea, unul dintre cei mai apreciați scenografi de teatru din România. A colaborat cu regizori importanți din România și Franța, iar în anul 2022 a câștigat premiul Uniter pentru cea mai bună scenografie. Pădurea spânzuraților” (regie Radu Afrim), „Exil” (regie Alexandra Badea) sunt câteva din piesele de teatru reprezentative pentru universul său.

Ion Alin Gheorghiu (1929-2001), artistul Grădinilor Suspendate, expoziție îngrijită de: Anamaria Smigelschi, text curatorial de Andrei Pleșu

Art Safari expune pânze abstracte și de dimensiuni mari, semnate de unul dintre cei mai importanți pictori postmoderni români, Ion Alin Gheorghiu.

„Fiecare imagine e o sinteză de senzualitate și disciplină, de spontaneitate autentică și „clasicism” sobru, cu discrete subterane baroce… Alin Gheorghiu are toate datele unui maestru de anvergură, ale unui model de profesionalitate și inspirație. Din păcate, am uneori senzația că nevoia de modele e, astăzi, diminuată, în criză de criterii și de cultură. O soluție plauzibilă a acestei, sper, trecătoare crize este chiar expoziția de la Art Safari” - fragment din textul curatorial scris de Andrei Pleșu.

“Nymphs and Zombies: Ondine’s Hope and Baraka’s Despair”, curator: Ruth Hibbard

Doi artiști contemporani, cu două viziuni diametral opuse, uniți într-o expoziție neconvențională.

Ruth Hibbard, curator: „O expoziție cu două intrări diferite! Operele ambilor artiști sunt aduse împreună la mijlocul spațiului expozițional, într-o singură cameră, pe care o poți accesa din ambele părți. Aici poți să compari viziunile diferite ale lui Ondine și Baraka și să decizi dacă ești parte din echipa Nymphs sau din echipa Zombies”.

Ondine Slimovschi (n. 1982) este o artistă a mitologiei senine și a bestiarului basmelor frumoase. Folosește portretul feminin ca instrument prin care sugerează emoții puternice, iar Paul Baraka (n. 1994) este un artist care se concentrează pe subiecte șocante și provocatoare. Abordarea sa este și una critică, evidențiind banalitatea răului prin sarcasm și ironie.

Pe lângă cele patru expoziții, Art Safari va expune și o serie de instalații. Și copiii sunt așteptați la atelierele de creație și tururile ghidate personalizate, în cadrul Art Safari Kinder.

Program Art Safari (30 iunie-10 septembrie 2023)

· Joi-duminică – 12:00-21.00; Night Tours – în fiecare vineri și sâmbătă 22:00-1:00 (experiențe speciale de vizitare cu ghidaj în toate expozițiile și prosecco)

· Bilete: artsafari.ro sau direct de la intrare

· Palatul Dacia-România, strada Lipscani, nr. 18-20, București

Sursa: StirilePROTV Etichete: Dată publicare: 30-06-2023 11:31