Aradul are parte de un weekend plin de energie în cadrul evenimentului „Symphonic Experience”

Trupa Phoenix a fost vedeta primei seri, iar publicul a vibrat la auzirea acordurilor atât de cunoscute.

Acompaniată de Orchestra Filarmonici din Arad, trupa Phoenix a aniversat 60 de ani de la înființare alături de public. Spectatorii au aprins lanternele telefoanelor și au creat un moment de neuitat.

Nicu Covaci, vocalist Phoenix: „Noi în 62 am început. Formaţia a avut vreo 60 de oameni până astăzi, câţiva au şi murit între timp şi vreau să spun totul are un preţ. Lumea mă laudă ce am realizat, dar cu ce preţ nu ştie nimeni".

Bărbat: „Am crescut cu trupa Phoenix de mic, am ştiut şi când au plecat. A fost şi vor rămâne Phoenix”.

Bărbat: „Eu la 21 de ani la Piteşti am văzut pentru prima dată Phoenixul. Nu am putut sta pe scaun atât de fericit am fost şi de atunci tot am vrut să-i văd aici în Arad.”

Iar spectatorilor le-a plăcut atât de mult încât nu s-au putut abţine de la dans.

Au răsunat, vineri seara, şi piese celebre ale trupelor ABBA şi QUEEN, dar în interpretarea Corului Filarmonicii din Arad.

Cei de la Kerekes Band au mizat pe ritmuri românești, maghiare și turcești.

Florin Galiș, organizator: „Nu venim neapărat cu lucruri noi, dar venim cu ele într-o formulă nouă şi aducem pe scenă rock jazz şi aducem orchestre simfonice care ajută ca aceste genuri să se dezvolte şi să capete amplitudine”.

Seria de concerte continuă până duminică seară. Pe scenă vor mai urca, printre alții, Gheorghe Zamfir, Marcel Pavel, dar și Orchestra Operei Maghiare din Cluj.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 20-08-2022 07:25