Apariție inedită pe cerul Germaniei. Fenomenul, văzut și în cel de-al Doilea Război Mondial

Avionul, care zbura deasupra orașului Bamberg, din Germania, a lăsat în urma sa diferite culori. Fenomenul a fost surprins de fotograful german Nick Beyersdorf, în vârstă de 20 de ani, în timp ce se afla în curtea casei sale.

„Este, cu siguranță, cea mai reușită poză pe care am făcut-o în acest an. Nu cred că mai poate fi întrecută Eram în grădină cu mama mea și aveam și camera de fotografiat cu mine”, a spus tânărul.

„Datorită condițiilor atmosferice, s-a produs o dâră care începea de la baza aripilor. Și datorită unghiului în care se afla soarele, acesta reflecta lumina perfect, pentru a crea efectul de curcubeu”, a explicat tânărul, potrivit Daily Mail.

Fenomenul a fost observat în timpul unui zbor la mare altitudine, în anii 1920, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Great pic by German photographer Nick Beyersdorf. How long before some tinfoil hatter starts talking about 'gay chemtrails' ? A second? two? pic.twitter.com/IEPQYvrMat