Angajații de la securitate au văzut o „anomalie” în pantalonii unui pasager, în aeroport, și au găsit ceva uluitor la control

Sistemul de alarmă a sesizat agenților de securitate o „anomalie” în pantalonii bărbatului, care a fost percheziționat ulterior și a recunoscut că a ascuns reptilele, potrivit The Independent.

Fotografiile postate online de către Administrația pentru Securitatea Transporturilor arătau cei doi șerpi mici, roz, care fuseseră scoși dintr-o geantă.

Au fost chemate poliția și Patrula Vamală și de Frontieră, iar animalele au fost predate în condiții de siguranță Comisiei pentru Conservarea Peștilor și a Vieții Sălbatice din Florida.

Postarea a generat mai multe glume ironice din partea utilizatorilor rețelelor de socializare, precum și o serie de referințe la filmul "Snakes On A Plane" din 2006, cu Samuel L. Jackson în rolul principal.

Un purtător de cuvânt al TSA a declarat pentru The Independent că pasagerul a încercat să ia un zbor internațional, și a recunoscut că a ascuns cei doi șerpi, abia după ce au sunat alarmele.

Serviciile de securitate ale aeroporturilor utilizează tehnologia avansată de imagistică (AIT) pentru a detecta neregulile.

„Aceasta a detectat o „anomalie” în zona inghinală, drept urmare ar fi fost nevoie de o percheziție corporală amănunțită”, a spus purtătorul de cuvânt al aeroportului.

Officers at @iflymia detected this bag of snakes hidden in a passenger’s pants at a checkpoint on Fri, April 26. @TSA called our @CBPSoutheast and Miami-Dade Police partners in to assist, and the snakes were turned over to the Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. pic.twitter.com/CggJob8IT8