Ambasadorul României în SUA, selfie cu președintele Joe Biden. ”Să ne amintim cine suntem”

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, a postat pe contul său de Facebook un selfie realizat alături de președintele Joe Biden, la ultima prezență în Congres a liderului de la Casa Albă, pentru discursul despre Starea Uniunii.

Diplomatul român a preluat temele esențiale ale președintelui Biden și a început cu îndemnul-cheie al democratului care candidează, la 81 de ani, pentru încă un mandat la Casa Albă: ”Să ne amintim cine suntem”.

Facebook/ Andrei Muraru

“Let’s remember who we are!” a fost laitmotivul discursului despre starea națiunii la care am asistat, în Congresul american. Am remarcat în mod deosebit plasarea la început a nevoii de a sprijini Ucraina și un mesaj puternic pentru întărirea NATO, arătând pericolul în care se află Europa în fața terorii rusești și hotărârea neclintită de a-l înfrunta: “Nu vom pleca. Nu ne vom închina” a spus Președintele Joe Biden.



În multe locuri, discursul liderului SUA a fost un apel la trezire pentru cei care încă mai cred că democrația și pacea pot supraviețui fără luptă și fără costuri: “History is watching”!



Și România este acum de partea bună a istoriei. O știe prea bine și Președintele Biden, care are mereu un cuvânt bun despre România, așa cum mi-a transmis la finalul discursului din Congres”, a scris Andrei Muraru.

În comentariile de la postare apare și un utilizator care remarcă efortul depus de ambasadorul Muraru pentru a obține un selfie cu Biden.

Internautul reușește chiar o captură din programul transmis de Fox News, în care românul Andrei Muraru poate fi văzut în timp ce-și pregătește telefonul pentru a se imortaliza alături de Joe Biden.

Dată publicare: 11-03-2024 20:16