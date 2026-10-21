Promoțiile nu se limitează la electronice și electrocasnice. Sunt vândute la prețuri reduse inclusiv vacanțe, servicii și credite. Specialiștii ne recomandă să urmărim din timp evoluția prețurilor și să ne asigurăm că reducerile sunt reale și nu ascund capcane.

Ofertele, tot mai extinse

Lista produselor vândute la prețuri promoționale de Black Friday este tot mai lungă. De la telefoane, televizoare și electrocasnice, până la haine, mobilier și produse de înfrumusețare. Iar ofertele se extind și la vacanțe, abonamente și chiar credite.

Comercianții încearcă să-i atragă pe clienți cu reduceri spectaculoase, însă procentele mari nu garantează și cele mai bune prețuri, avertizează protecția consumatorilor.

Csaba-Lajos Békési, președintele ANPC: Din start să ne pregătim, să știm foarte clar care sunt produsele, care sunt serviciile pe care dorim să le achiziționăm, să urmărim evoluția acestui preț, pentru că trebuie să știm că reducerile trebuie să se raporteze la cel mai mic preț din ultimele 30 de zile. Nu la prețul de ieri, nu la prețul de alaltăieri, ne raportăm la prețul cel mai mic din ultimele 30 de zile.

Ce recomandă specialiștii în această perioadă

Specialiștii ne recomandă să stabilim din timp un buget și să facem o listă cu produsele de care avem cu adevărat nevoie, pentru a evita cumpărăturile impulsive. Atenție și la site-urile necunoscute, care pot copia identitatea unor magazine și pot promova reduceri mari.

Cristi Movilă, specialist în e-commerce: Au apărut inclusiv clone ale site-urilor consacrate și atunci e foarte important să ne uităm la URL-ul de pe care cumpărăm, eventual să folosim o aplicație, dacă vorbim de un magazin online de la care cumpărăm. Foarte important în momentul în care facem o achiziție să ne uităm unde facem plata, adică dacă plata e făcută pe o pagină securizată a unui procesator de plată, sau în cazul unui magazin online consacrat, rămânem pe pagina magazinului online.

O atenție sporită trebuie acordată și produselor comandate de pe platformele din afara Uniunii Europene.

Sorin Mierlea, președintele INFOCONS: Să verificăm la termeni și condiții dacă avem acele drepturi de returnare, fiindcă s-ar putea să ne trezim că am comandat un produs și nu mai putem face nimic. Să fim foarte atenți în momentul în care discutăm de produse pentru acasă, de îmbrăcăminte, dimensiune și greutate, fiindcă s-ar putea să comandăm un fotoliu pentru sufragerie foarte frumos, dar să fie atât și să fie jucărie pentru căsuța cu povești.

Verificați de asemenea si datele de identificare ale comerciantului, recenziile, termenul de livrare si eventualele costuri suplimentare.