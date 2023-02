Actrița care astăzi împlinește 54 de ani. Este cunoscută pentru rolul memorabil din „Friends” | GALERIE FOTO

Născută pe 11 februarie 1969, în Los Angeles, California, Jennifer Aniston a cunoscut faima internațională odată cu rolul lui Rachel Green din sitcom-ul „Friends” (1994–2004).

Pentru acest rol, Jennifer Aniston a câștigat un premiu Emmy, un Glob de Aur și un premiu Screen Actors Guild Award. În 2012 a primit și o stea pe Hollywood Walk of Fame.

Alesă de revista Men's Health drept „cea mai sexy femeie din toate timpurile”, Jennifer Aniston a jucat în zeci de filme de comedie romantică. Cele mai mari hit-uri box office ale sale sunt „Bruce Almighty” (2003), „The Break-Up” (2006), „Marley & Me” (2008), „Just Go with It” (2011), „Horrible Bosses” (2011) și „We're the Millers” (2013).

Cum arăta actrița Jennifer Aniston în tinerețe, vezi în GALERIA FOTO.

Sursa: Etichete: , , Dată publicare: 11-02-2023 13:52