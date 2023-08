Acțiune ca în filme. Cum a reușit Garda de Coastă să oprească o ambarcațiune care nu avea personal la bord

Vasul rula cu o viteză de peste 60 km/h, ceea ce nu l-a oprit însă pe unul dintre membrii echipei de intervenție să sară din barca în care se afla direct în cea scăpată de sub control.

RUNAWAY BOAT: Bodycam footage shows a deputy in Clearwater, Florida, chasing after a speeding vessel, working to slow it down. The boat’s driver had fallen off, but was rescued by a good Samaritan. https://t.co/UBfAJ7ewjD pic.twitter.com/P9IXG5Kucz