A vrut să-și ajute prietena care nu avea unde sta, dar în schimb a rămas fără logodnic

O femeie din Marea Britanie a fost părăsită de logodnicul ei, pentru prietena ei cea mai bună.

Samantha Mulvey a invitat-o pe prietena ei Claire să stea în aceeași casă cu ea și partenerul său, după ce a rămas fără casă, informează The Sun.

„Am avut multe relații eșuate și mi-a fost frică să mai încerc să fiu cu cineva, dar Robert m-a făcut să am încredere. După un an ne-am hotărât să ne mutăm împreună. La scurt timp după, el m-a cerut în căsătorie. Nu aveam nicio îndoială că el era cel cu care voiam să-mi petrec restul vieții. Iubeam să vin acasă în fiecare seară și să știu că urma să fiu soția lui. Am început să strângem bani și să le povestim tuturor, inclusiv prietenei mele, Claire. A fost foarte fericită pentru noi și mereu îmi repeta cât de norocoasă sunt că îl am pe el. Am câștigat și o sumă de bani în cadrul unui concurs de la radio și eram fericită. Între timp, prietena mea avea probleme cu casa, așa că am invitat-o să stea la noi”, a spus Samantha.

Mulvey a mai adăugat că într-o seară, când venea de la muncă, i-a găsit pe logodnicul și prietena sa împreună, uitându-se la televizor. De asemenea, Samantha a mai spus că niciunul dintre ei nu părea fericit să o vadă.

„Le-am spus că mă duc să mă culc, asta după ce mi-am dat seama că au mâncat până să vin eu. Mă așteptam să vină la mine, dar el a rămas cu Claire. L-am întrebat despre situație și a insistat că sunt doar prieteni. După puțin timp, Claire s-a mutat și totul a fost bine. Dar după câteva săptămâni el s-a despărțit de mine. Am sunat-o pe Claire, dar nu mi-a răspuns”, a mai spus ea.

Câteva zile mai târziu, Samantha a aflat de la un prieten că fostul ei logodnic și prietena sa sunt împreună.

