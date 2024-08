A vrut să mănânce un pește la o terasă din Vama Veche și a primit oase. ”Nu e mult, dar măcar e scump”

Experiențele culinare din Vama Veche devin pe zi ce trece tot mai interesante. Weekend-ul trecut, un turist care a mers la cherhanaua din sat pentru a mânca un pește la grătar a primit în loc oase, scrie Replica de Constanța.

Din fotografia atașată se poate vedea, într-adevăr, că peștele din farfurie pare a fi fost cel mai probabil mâncare aruncată sau lăsată de alt client și ”reintrodusă” în circuit de lucrătorii cherhanalei.

Omul a ales să facă haz de necaz, postând poza cu resturile de pește primite și un comentariu ironic: „It ain`t much, but at least it`s expensive” – ”Nu e mult, dar măcar e scump”.

”Nu ai bani, mergi în Caraibe”

Experiența turistului de la cherhana vine în același weekend în care alt român aflat la Vama Veche a făcut publice prețurile practicate de o terasă din localitate.

Acesta a plătit 629 de lei pentru un prânz, iar pe bon se poate vedea cum o banală salată de varză costă 19 lei, un preț identic fiind încasat și pentru o apă minerală la 750 ml.

Și aici românii nu avut ce să facă decât să fie ironici: ”Nu ai bani, mergi în Caraibe”.

