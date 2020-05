A stat în casă timp de 2 zile cu una dintre cele mai veninoase creaturi, fără să știe. Unde a descoperit-o: „Am fost șocat”

Un bărbat din Marea Britanie a rămas șocat după ce a descoperit unul dintre cei mai veninoși păianjeni într-un mănunchi de banane, pe care l-a cumpărat dintr-un centru comercial.

Bărbatul de 37 de ani a povestit că a cumpărat bananele pentru fiica lui în vârstă de opt ani și a rămas uluit când a văzut doi păianjeni veninoși, transmite Daily Star.

„Când am văzut păianjenul pe banane am rămas șocat. Le-am scos imediat afară, dar deja le ținusem timp de două zile în casă. M-am speriat, pentru că m-am gândit că ar putea fi mai mulți și am vrut să aflu despre ce specie este vorba. Când am aflat ce fel de păianjeni sunt, nu am mai vrut să intru în casă”, a povestit acesta.

Family home fumigated after one of world's most lethal spiders found in pack of bananas

În urma descoperirii, o firmă specială a fost chemată pentru a curăța casa, pentru ca familia să se poată întoarce în locuință.