A primit 2 ani de închisoare, după ce aproape și-a omorât iubita în bătaie

Megan McPartlin sărbătorea Anul Nou împreună cu fostul ei iubit, când el a început s-o lovească, potrivit Metro.

,,El m-a lovit o dată și apoi l-am lovit și eu. M-a lovit din nou și am văzut negru. M-am trezit și nici măcar nu mi-a chemat o ambulanță, spunându-mi că dramatizez. Doctorii mi-au spus că forța cu care am fost lovită a fost mai mare decât cea din unele accidente de mașină. Uneori, când vorbesc, uit ce spun. Nu mai pot mirosi sau simți gustul cum simțeam înainte“, a declarat Megan.

După atac, Megan nu a putut merge și a avut hemoragie cerebrală. De asemenea, ochiul ei drept este afectat.

Potrivit declarațiilor autorităților, doctorilor le-a luat 5 ore să îndepărteze părțile afectate din craniu și să le înlocuiască cu plăci metalice.

