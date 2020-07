A plecat de acasă pentru a-și petrece carantina cu iubitul ei. Când s-a întors a găsit „tentacule” în toată casa. FOTO

O femeie din Franța a descoperit cartofi mutanți în apartamentul său, după ce s-a întors pentru prima dată în trei luni, din cauza restricțiilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus.

Femeia a povestit că la scurt timp după anunțarea impunerii restricțiilor, aceasta a plecat la iubitul ei, care locuiește în partea opusă a orașului, transmite Mirror.

Pe lângă bunuri, aceasta a lăsat în casă și mai mulți cartofi, pe care i-a cumpărat de la un magazin din zonă, cu intenția de a-i găti pentru cină.

După trei luni de la impunerea restricțiilor, aceasta a decis să se întoarcă în locuința ei, însă a fost îngrozită când a descoperit „tentacule” în tot apartamentul.

„Când am deschis ușa, am observat o formă ciudată lângă bucătărie. Am fost îngrozită prima dată, dar după ce mi-am dat seama ce este, m-am amuzat teribil și am filmat cartofii. Prietenii mei nu s-au putut opri din râs. Nu le-a venit să creadă când au văzut”, a povestit aceasta.

Femeia a mai adăugat că și-a petrecut multe ore pentru a putea îndepărta cu totul rădăcinile cartofilor din locuință.

„Am vrut să le scot, dar nu a fost ușor. Rădăcinile erau fixate. I-am replantat și acum aștept să văd ce iese”, a mai zis ea.

Imaginile au fost făcute publice pe internet și au strâns aproape 200.000 de aprecieri.