Un miel „mutant” i-a uimit pe toți locuitorii: „Îi dădeam lapte pe o gură și îi ieșea pe cealaltă”

Fermierul care se ocupa de animale a rămas uimit când a văzut că la ferma sa s-a născut un astfel de animal, transmite Daily Star.

Mielul „mutant” a supraviețuit câteva zile, după care a murit într-un laborator.

„Nu știam ce să facem. Credeam că mielul era mort sau că erau gemeni, așa că munca a fost mult mai grea”, a povestit fermierul.

Potrivit spuselor bărbatului, cu toții au încercat să hrănească mielul și să-l ajute.

Mutant lamb amazes farmer after being born with two heads and three earshttps://t.co/m3EA7op2Hf pic.twitter.com/3JRGipJWwY