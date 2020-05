A murit, după ce a alunecat de pe o stâncă în timp ce făcea poze. Ultimul ei mesaj este tulburător

Femeia în vârstă de 34 de ani ar fi alunecat de pe o stâncă și a căzut în mare de la o înălțime de aproape 10 metri, în timp ce se afla în vacanță, transmite Daily Mail.

Potrivit autorităților, impactul cu apa i-a fost fatal femeii, iar trupul ei neînsuflețit urmează să fie repatriat.

Russian woman plunges to her death while posing for holiday pictures on a cliff top in Dubai https://t.co/VmUfTepLQz