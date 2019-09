A lăsat un bacșiș de 5.000$, folosind cardul iubitului. Tânăra a vrut să se răzbune

Serine Wolfe a lăsat un bacșiș de 5.000 de dolari într-un restaurant din orășelul Clearwater, folosind cardul iubitului drept răzbunare, scrie Daily Mail. Incidentul s-a petrecut în luna iunie a acestui an.

Inițial, bărbatul de 29 de ani a reclamat situația, însă a renunțat la acuzații.

The first oddity is true! Michael Crane refused to buy his girlfriend Serina Wolfe a plane ticket, so she got revenge by spending $5,055.37 at a restaurant by using his credit card! She was charged with grand theft and was held on $1,000 bail!https://t.co/8PiDN1p6sT