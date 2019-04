Trăiește ca o adevărată păpușă Barbie, dar spune că n-are prieteni. GALERIE FOTO

Facebook.com

Tatiana "Tanya" Tuzova, o mămică de 32 de ani din Rusia, trăiește ca o adevărată păpușă Barbie, însă spune că această viață a lăsat-o fără prieteni.

Tatiana se îmbracă doar în roz și vrea să-și schimbe numele în Barbie.

"Toate hainele mele sunt roz. Nu mă satur de această culoare, deoarece are foarte multe nuanțe", spune tânăra.

Ea a cheltuit peste 140.000 de euro pentru a se transforma într-o păpușă umană, aici incluzând colecția de 1500 de păpuși Barbie, cu care rusoaica și-a propus să stabilească un nou record mondial.

Barbie de Rusia: Nu am timp de prieteni

Cu toate că viața ei pare roz, Tatiana se plânge că nu are prieteni, scrie The Sun.

“Nu am prieteni. Nu am timp să-mi fac prieteni. Dar, îmi place să fiu singură, îmi place lumea mea. Am un soț, iar el este cel mai bun prieten al meu“, declară Tatiana.

Barbie de Rusia își câștigă banii din participarea la evenimente, din producția de haine pentru copii și adolescenți și din chiria pentru un studio foto.

Soțul ei, care este doctor, s-a implicat în stitlul ei de viață, ajutând-o să-și achiziționeze numeroase accesorii "Barbie", cum ar fi o mașină roz Mini Cabrio.

