A început recensământul cuiburilor de barză în Mureș. Zburătoarele vor avea câte două inele

A început recensământul cuiburilor de barză în Mureș iar în aceste zile ornitologii sunt ocupați până peste cap.

Vor ca zburătoarele să aibă câte două inele, pentru a putea fi ușor de identificat. Deși vremea a fost destul de capricioasă toată primăvara, în mod excepțional, multe familii de berze s-au dovedit prolifice și au câte patru pui, lucru destul de rar în cazul acestor pasări călătoare.

Fiecare pui de barză este măsurat pe îndelete, iar datele sunt introduse în cataloage speciale. Apoi, li se atașează inelele de identificare, cu un cod al României și altul, individual, al pasării, iar numărul scris să fie destul de mare pentru a putea fi citit și cu binoclul, de departe.

Deocamdată, puii de barză încă nu au deprins tehnica zborului, astfel că atunci când ornitologii se apropie de cuib nu pot pleca. Părinții urmăresc de la mică distanță tot ce se petrece în "casă" și "familia" lor.

Ornitolog: „Măsurăm ciocul pentru că acesta indică vârstă. Cred că au primit nu numai mâncare recent dar și baie pentru că sunt uzi”.

Iulia Vizi, reprezentant Grupul Milvus: „Suntem bucuroși că cei opt pui sunt bine, sperăm să îi vedem că trec cu bine de această perioadă de vară când sunt anunțate destule zile secetoase. Să sperăm că o să găsească mâncare destulă.”

În județul Mureș berzele au și câte un custode, care le monitorizează evoluția și anunță dacă sunt probleme, inclusiv în cazul unor furtuni puternice.

De regulă, astfel de supraveghetori sunt aleși dintre localnicii care au în preajma casei un cuib cu berze și privesc cu simpatie viața acestor frumoase zburătoare.

Horvat Laszlo, custode de berze: „Aici era un cuib și a căzut un pui de barză, am dus în curte au venit și l-au dus și acum doi ani mai sus un pic, de sub cuib a zburat în curte am anunțat la milvus … încerc să fac ce stă în putința mea”.

În Mureș sunt observate berze în 20 de localități, iar acțiuni de inelare au loc și în județul Harghita. Au fost montate și camere de supraveghere speciale, în apropierea cuiburilor, care transmit online tot ce se întâmplă cu puii și părinții lor.

În cei zece ani de monitorizare, ornitologii din Mureș au descoperit că multe familii se mută în funcție de locurile în care găsesc de mâncare. Fascinantă este și migrația lor.

Papp Tamaș, ornitolog: „Avem destul de multe date deja din Turcia , din Israel, din păcate nu prea din Africa , deși știm că ele iernează acolo, dar sunt puțin ornitologi acolo”.

Recensământul berzelor continuă și în zilele următoare. Anul trecut au fost identificați și inelați 150 de pui, numai în Mureș.