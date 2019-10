A fost dusă de iubitul ei în parcul unde el a fost atacat de bizon. Ce a pățit fata

Kyler Bourgeous a decis să o ducă pe iubita lui în același parc - Antelope Island State Park - pentru a urmări împreună apusul, informează BBC.

La scurt timp după ce au ajuns, fata a fost atacată de bizon și aruncată în aer, fracturându-și glezna.

Victima a fost transportată de urgență la spital.

„M-am uitat în spate și l-am văzut că se apropie și după aceea m-am uitat din nou și era foarte aproape de mine. Imediat ce l-am văzut a doua oară am fost aruncată în aer la o înălțime de aproape 5 metri”, a povestit tânăra.

