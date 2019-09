A făcut infarct și a murit, din cauza mesajului postat pe Facebook de mama sa

Shabina Miah, în vârstă de 33 de ani, a postat pe Facebook o înregistrare video, de la o ieșire în oraș. Mama sa intenționa să aprecieze postarea, însă din cauza unei erori i-a dat fiicei sale sute de ”fețe furioase”.

Când a văzut ce a făcut mama sa, Shabina, i-a blocat accesul la pagina sa de socializare și a refuzat să mai vorbească cu ea. În dimineața următoare, femeia și-a găsit fiica fără suflare, în pat, potrivit Metro.

”Am țipat destul de tare în momentul în care mi-am dat seama că a murit. Am sunat după o ambulanță, dar știam că este mult prea târziu”, a spus mama tinerei.

Ulterior, medicii au declarat că tânăra a murit din cauza unui infarct, însă în corpul său s-au mai descoperit și urme de droguri.

Daughter dies of heart attack after mum accidentally sent her hundreds of angry emojis: Shabina Miah, 33, had posted moving footage on her Facebook page showing her evening out at the circus. https://t.co/Hu5gFZIkY1 #UK #Death #Facebook pic.twitter.com/33eJTRbh4G