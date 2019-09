A crezut că are cioburi în ochi, însă ce a descoperit nu poate fi diagnosticat: „E un chin”

O tânără de 22 de ani din Armenia suferă de o afecțiune rară și plânge de fiecare dată cu cristale.

Tânăra spune că afecțiunea îi face viața un chin. În loc de lacrimi, tănâra plânge cu cristale, informează Daily Mail.

„Am fost la dentist și părea că am nisip în ochi. Mă durea. Am fost la oftalmolog și acesta mi-a scos câteva cristale din ochi. Fiecare zi din viața mea e un coșmar”, a povestit ea.

Tânăra a fost inițial tratată de medici, însă la scurt timp cantitatea cristatelor din ochi a început să crească.

„Toți doctorii sunt în șoc. Ei nu s-au mai confruntat cu o astfel de afecțiune și nu știu cum s-o trateze. Nici măcar nu au diagnosticat-o”, a mai spus Satenik Kazaryan.

„Când am scos primul cristal, am crezut că erau bucăți de sticlă care au ajuns acolo din cauza activităților noastre de la fermă. Dar durerea nu s-a oprit și am continuat să scoatem cristale din ochii ei, așa că am fost să vedem un doctor. Prima dată, ei nu ne-au crezut. Nimeni de acolo nu mai văzuse așa ceva”, a mai declarat o rudă a fetei.





De asemenea, un medic nu a luat-o în serios, crezând că este doar o farsă.

Deși cristalele au fost trimise la specialiști pentru a fi analizate, încă nu a fost găsit un diagnostic. Medicii au vrut să-i facă tinerei investigații amănunțite, însă familia a refuzat, invocând situația materială precară.

Ministerul Sănătății din Armenia a precizat că cercetează acest caz.

„Plănuim să ne mai întâlnim încă o dată cu Satenik și să ne ofere mai multe informații, pentru a ne putea da seam ace se întâmplă cu ea. O astfel de afecțiune are loc rar, așa că doctorii pot întâmpina problem în a identifica cauza. O lacrimă este compusă din proteine, grăsimi și microelemente. Dacă concentrația sării crește, atunci are loc accelerarea cristalizării. De asemenea, și proteinele din lacrimi pot crește densitatea. Cristalele se pot forma și în ficat, rinichi și alte organe”, a mai precizat ministrul Sănătății.

