A crezut că a găsit un câine abandonat. Ce era de fapt animalul

Potrivit declarațiilor bărbatului, acesta a observat puiul de vulpe pe un șantier și a decis să-l adopte, scrie Mirror.

După puțin timp el și-a dat seama că de fapt, animalul era o vulpe.

