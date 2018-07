Câinele care a păzit un biciclist accidentat pe munte a fost adoptat

Pro TV

Lecţia impresionantă de dragoste şi devotament oferită de un căţel în zona Muntelui Semenic nu a rămas fără urmare.

Câinele care a salvat, la începutul săptămânii, un bărbat în vârstă de 40 de ani, după ce s-a accidentat cu bicicleta, a fost adoptat de vicepreşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin Ionuţ Mihai Popovici.

"Bărbatul a fost salvat de câine, care l-a protejat încălzindu-i trupul, până la sosirea jandarmilor. După ce am auzit povestea am fost impresionat şi m-am hotărât să-l adopt, pentru a avea şi el o familie. Iniţial nu am ştiut că e un câine vagabond. Când am aflat, însă, am vrut să-i ofer o casă, un prieten şi să simtă căldura sufletească. De acum, pe căţel îl cheamă Max", a declarat Ionuţ Mihai Popovici, potrivit Agerpres.

Bărbatul accidentat căzuse, luni seara, cu bicicleta, în zona Platoului Semenic. La sosirea jandarmilor, ciclistul acuza dureri în zona claviculei şi se afla într-o stare uşoară de hipotermie. Primul salvator al victimei a fost acest câine, care imediat după producerea accidentului s-a aşezat lângă bărbat, l-a încălzit şi a rămas lângă el până la sosirea jandarmilor.

