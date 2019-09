A aflat că fiica ei de trei ani a fost violată: „Mi-a spus că nu merge, pentru că o doare”

Femeia a povestit cum timp de patru zile a încercat să declare violul la poliție, informează Mirror.

În cele din urmă, aceasta a povestit cum fiica sa a fost abuzată acasă la una dintre prietenele sale. Fata de trei ani i-a povestit femeii cum tatăl prietenei ei le-a violat pe amândouă.

„M-am decis să merg într-o zi la mătușa mea. I-am spus și fetei și era entuziasmată, dar mi-a zis că nu poate merge, că are dureri și mi-a arătat cu degetul unde”, a mai spus ea.

În urma unui control amănunțit, s-a descoperit că a fost violată.

După acest incident, femeia împreună cu cea mică au fost la secția de poliție pentru a da o declarație, însă acolo li s-a transmis că detectivul care se ocupa de astfel de cazuri nu era disponibil. Acestea și-au lăsat datele la secție.

Heartbreaking words of girl, 3, to mum after she was 'raped by 43-year-old man' https://t.co/XS5nB1E9c7 pic.twitter.com/RPbepBlPLi