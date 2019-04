A aflat că are cancer, dar apoi a primit o veste neașteptată. „Cred că este un lucru minunat”

Un bărbat care a fost diagnosticat cu cancer în stadiul 4 își face acum planuri pentru o vacanță de vis, după ce a câștigat marele premiu la loto, potrivit Metro.

Richard Beare, din Statele Unite, spune că vrea să cheltuiască cei 250.000 de dolari câștigați, într-o vacanță de vis, alături de soția sa.

Bărbatul spune că nu obișnuia să joace la loto, dar la un moment dat, s-a gândit să își cumpere un bilet. După ce a plătit toate taxele, bărbatul a mai rămas cu 176.876 dedolari.

„Șoția mea și-a dorit mereu să ajungă în Italia. Acum o pot duce acolo. Cred că este un lucru minunat”, spune Richard.

“I recently got diagnosed with stage four liver cancer,” winner Richard Beare said. “I want to travel while I can still enjoy myself. My wife has always wanted to go to Italy... Now I can take her. ” ❤️❤️❤️ https://t.co/KkeAEF31jd